Fincanı 450 liraya kahve! Hem de…

Dünyanın en pahalı kahvesi olarak bilinen “Elida Geisha 803″ü deneyen BBC muhabiri Cody Melissa Godwin, Klatch adlı kafenin sahibi Bo Thiara’ya “Kahvenin tadı kesinlikle farklı ama neden bir insan bir fincan kahveye 75 dolar ödesin?” diye sordu.

Bo Thiara bu soruyu “Bu kahve, En iyi Panama Kahvesi ödülünü kazandı. Bu, kahvenin Grammy ödülleri gibi” diye yanıtladı.

Amerikan USA Today gazetesi, Klatch’in elindeki Elida Geisha 803 stoğunu tükettiğini yazdı.

HAYVAN DIŞKISINDAN ELDE EDİLİYOR

Kahvenin çekirdeklerinin misk kedilerinin dışkısından elde edildiği belirtiliyor.

Elida Geisha 803, ABD’de sadece bu kafede satıldı.

Kafenin elinde 4,5 kilo kahve var.

Bundan yaklaşık 80 fincan kahve çıkıyor.

Panama’da açık artırmada satılan kahvenin kalanının Çin, Japonya ve Tayvan’a gittiği belirtiliyor.