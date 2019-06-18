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Son dakika… Flaş… ABD bölgeye 1000 asker sevk ediyor

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Körfez'deki son gelişmeler üzerine Ortadoğu'ya 1000 asker sevk edileceğini açıkladı.

07:16 -
Haberler Dünya
Son dakika… Flaş… ABD bölgeye 1000 asker sevk ediyor

Shanahan, yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) ek kuvvet talebine karşılık olarak, Genelkurmay ve Beyaz Saray ile danışarak, Ortadoğu’daki hava, deniz ve kara tehditlerine karşı savunma amaçlı yaklaşık bin asker sevk edilmesi yetkisi verdim” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki son gelişmelere değinen Shanahan, “İran’ın son saldırıları ABD personeli ve bölgedeki menfaatlerini tehdit eden İran güçleri ve İran
destekli grupların düşmanca tavırlarına dair aldığımız istihbaratı doğruluyor” değerlendirmesinde bulundu.

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ABD’nin İran ile bir çatışmaya girme peşinde olmadığını yineleyen Shanahan şunları kaydetti:

“Bugün atılan adım, bölgede faaliyet gösteren askeri personelimizin güvenlik ve huzuru ve milli menfaatlerimiz içindir. Durumu dikkatle izlemeye
devam edeceğiz ve istihbarat ile tehdit durumlarına göre kuvvet durumunu tekrar ayarlayacağız.”

ABD, geçen haftalarda da USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Grubu, bir amfibi çıkarma gemisi, dört bombardıman gemisi ve dört Patriot bataryasını bölgeye sevk etmişti. AA

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Son güncelleme: android-time 07:20 18.06.2019
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