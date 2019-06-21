Flaş iddia: Trump İran’a mesaj gönderdi: Saldırı eli kulağında

Bu mesajda Trump, İran’a yönelik bir ABD saldırısının eli kulağında olduğunu söyledi.

Reuters’ın haberine göre; Trump mesajında İran’a karşı herhangi bir savaşa karşı olduğunu ve Tahran’la muhtelif meseleleri görüşmek istediğini belirtti.

Gizlilik kaydıyla Reuters’a konuşan yetkililerden biri, “Bizim cevabımız için kısa bir zaman verdi fakat İran’ın anlık yanıtı, bu meseleye ilişkin kararın Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’e aittir oldu” dedi.

İkinci yetkili ise “Biz liderin herhangi bir müzakereye karşı olduğunu açıkça söyledik, fakat bir karar vermek için mesaj ona iletilecek” dedi.

Bu yetkilinin ayrıca Ummanlı yetkiliye İran’a yönelik herhangi bir saldırının bölgesel ve uluslararası sonuçları olacağını ilettiği aktarıldı.

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