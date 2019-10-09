Son dakika… Flaş… Operasyon için akın akın Türkiye’ye geliyorlar

Suriye Milli Ordusu adı altında birleşen savaşçılar ile silahlarını taşıyan 150 araçlık konvoy Kilis üzerinden gece 02.30 sularında yoğun güvenlik önlemleri arasında Şanlıurfa’ya geldi.

DHA’nın haberine göre; Hamza Tümeni’ne bağlı 14 bin askerin Türkiye’ye geleceği ve Ceylanpınar’da konuşlanacağı belirtildi.

Savaşçıların TSK’nın düzenleyeceği harekâta peyderpey katılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump pazar gecesi telefonda görüşmüş ve ertesi gün Beyaz Saray, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG’ye karşı düzenleyeceği operasyona yeşil ışık yakmıştı.

Washington Yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte düzenleyeceği operasyonun önündeki engel olarak görülen Amerikan askerlerini bölgeden çekmişti.