Son dakika… Fransa ile ‘beyin ölümü’ krizi!

Geçtiğimiz ay The Economist dergisine verdiği röportajda Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı'nı hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “NATO müttefikimiz Türkiye, bizim ilgimizin olduğu bir alanda haber vermeden askeri harekat düzenliyor” diyerek bir tartışmanın fitilini ateşledi. Macron konuyu ardından daha da ileri götürerek, “Şu an yaşadığımız şey NATO'nun beyin ölümüdür. ABD, Avrupa projesine sırtını döndü. ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Macron'un skandal açıklamalarına Türkiye'den ardı ardına tepkiler

“ÖNCE KENDİ BEYİN ÖLÜMÜNÜ BİR KONTROL ETTİR”

Macron’un bu skandal açıklamalarına Türkiye’den sert tepkiler geldi. Maltepe'de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fransa Cumhurbaşkanının açıklamaları hastalıklı, sığ anlayışın örneklerinden biridir. Ne diyor? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Önce kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Sen bir defa NATO'ya karşı yerine getirmeye gereken neticelerini yerine getir. Hava atmaya gelince hava atıyorsun. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak senin haddine mi?” ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABER Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Sen önce kendi beyin ölümünü kontrol ettir

TÜRK ELÇİYİ BAKANLIĞA ÇAĞIRACAKLAR

Erdoğan’ın sert sözlerinin ardından Fransa, Paris’teki Türk elçiyi bakanlığa çağıracağını açıkladı. Gerekçe olarak; Erdoğan’ın Macron’a yönelik “Önce sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir” sözleri gösterildi. Fransa'nın bu sözleri ‘hakaret' olarak gördüğü açıklandı.