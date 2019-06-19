Fransa’da bir ilk: Sarkozy yolsuzluktan yargılanacak

Böylelikle, 5. Cumhuriyet tarihinde ilk defa eski bir cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamasıyla hâkim karşısına çıkacak.

Yargıtay'ın itirazı reddetmesinin ardından Sarkozy’nin yargılanması kesinleşti.

Euronews’ün haberine göre; Sarkozy ile birlikte avukatı Thierry Herzog ve suçlamalara hedef olan Yargıtay Savcısı Gilbert Azibert de “profesyonel gizli bilgileri ihlal etmek” suçundan yargılanacak.

Fransa'da 2015 yılında gizli telefon dinlemelerinin ortaya çıkmasının ardından Sarkozy'nin, bir üst mahkeme görevlisinden, daha iyi bir yere tayin karşılığında kendisiyle ilgili açılan davayla ilgili bilgi istediği ortaya çıkmıştı.

Sarkozy'nin avukatları gizli telefon dinlemelerinin delil sayılamayacağını belirterek, soruşturmaya uzun süre itiraz etmişti. Sarkozy, bu soruşturmayla ilgili daha önce gözaltına alınıp sorgulanmıştı.