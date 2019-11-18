Son dakika… Fransa’da köprü çöktü: En az 1 ölü var

Fransa’nın güneyindeki Mirepoix-sur-Tarn kasabasında köprünün çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Haute-Garonne valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Toulouse’un 30 kilometre kuzeyindeki Mirepoix-sur-Tarn’da 155 metre uzunluğundaki köprünün çökmesi nedeniyle 15 yaşında bir genç kız yaşamını yitirdi.

4 kişinin gölde yüzerek hayatını kurtardığı olayda, bir araç, bir kamyonet ve bir tır göle düştü. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Fransa’nın güneybatısında yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, köprü üzerindeki ağırlık sınırının 19 ton olduğu fakat bu sınırın aşılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Nehirden yüzerek kurtulmayı başaranlardan birinin, nehirde yaşamını yitiren genç kadının annesi olduğunu açıklayan yetkililer, “Şu an çok sayıda insanın nehirde kaybolduğunu düşünüyoruz. Tam rakamı şu an bilmiyoruz ama önceliğimiz bu insanları bulmak” dedi.

Köprünün her 6 yılda bir kontrol edildiğini belirten yetkililer köprünün sağlam olduğunu ve en son 2017 yılında denetlendiğini de vurguladı. Fransa’da senatörler, 2018 yılında İtalya Cenova kentinde yıkılan köprünün ardından denetleme ve tamir süreci için bütçenin artırılmasını talep etmişti.