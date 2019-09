Son dakika… Fransa’nın eski lideri Chirac hayatını kaybetti

Fransız haber ajansı AFP, son dakika haberi olarak servis ettiği haberde 1995-2007 yılları arasında ülkenin cumhurbaşkanı olarak görev yapan Jacques Chirac’ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı görevinden önce başbakan olarak görev alan Chirac bir süre Paris Belediye Başkanı olmuştu.

87 yaşındaki Chirac’ın ölüm haberini damadı da doğruladı. İki dönem cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Chirac, görevi sırasında 7 yıllık cumhurbaşkanlığı süresini 5 yıla indirmiş ve ülkesinin birimini Fransız frangından Euro’ya çevirmişti. 2003’teki Irak Savaşı’na karşı olan dünya liderlerinden biri olan Chirac, “Savaş her zaman son çaredir. Savaş her zaman başarısızlığın kanıtıdır. Ölüm ve sefalet getirdiği için her zaman en kötü çözümdür” ifadesini kullanmıştı.

Bir dönem Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesini destekleyen Chirac bunun ön koşulu olarak Ankara’nın sözde Ermeni soykırımını tanımasını göstermişti. Chirac geçmişte Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme yetkinliği olduğunu da dile getirmiş fakat AB’nin getirdiği kriterlere uyulması gerektiğini vurgulamıştı.

