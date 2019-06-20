Son dakika… Fransız AFP ajansı yazdı: İmamoğlu’nun başarısındaki kilit nokta olumlu retoriği

“Muhalif İstanbul adayı Türk siyasetini sallıyor” başlıklı dünkü dosya haberinin ardından AFP, bugün de “Ekrem İmamoğlu: Türkiye’nin yükselen siyasi yıldızı” başlığıyla İmamoğlu’nun profiline ilişkin bir haberi abonelerine servis etti.

“Tatlı dilli bir futbol hayranı ve eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, bir anda ortaya çıkarak, uzun süredir kıvranan Türk muhalefetinin sembolik başkanı” oldu yorumuyla başlayan haberde, İmamoğlu’nun 31 Mart seçimleri öncesi az bilinen bir figür olduğu ve seçimi kazanmasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iktidardaki partisi için büyük bir üzüntü kaynağı olduğu belirtildi.

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ERDOĞAN İLE ORTAK NOKTA

İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki ortak tutkunun futbol sevgisi olduğunun hatırlatıldığı haberde, İmamoğlu’nun amatör seviyede futbol oynadığı ve Trabzonspor’la bağlantılarını sürdürdüğü aktarıldı.

İmamoğlu’nun mart ayındaki seçimlere yönelik yürüttüğü kampanyada gösterişten uzak, sokak merkezli bir yaklaşım tercih ettiği vurgulandı.

31 Mart seçimlerinin ardından 18 günlük belediye başkanlığı süresince tespit ettiği “müsrif” harcamalara yönelik daha savaşçı bir yaklaşıma büründüğü belirtilen İmamoğlu’nun, CNN Türk’te katıldığı programın yarıda kesilmesinin tartışma yarattığı hatırlatıldı.

BAŞARIDAKİ KİLİT NOKTA

AFP, İmamoğlu’nun başarısında kilit noktanın -Türk siyasetçilerin kötü niyetli şahsi saldırılarının aksine- inatla sürdürdüğü olumlu retoriği ve sokakta insanlarla kolay samimiyet kurması olduğunu yazdı. Haberde İmamoğlu’nun kafelerde ve pazarlarda insanlarla sürekli ‘selfie’ çekilirken görüldüğü aktarıldı.

Haberde İmamoğlu’nun sosyal medya videolarını hazırlayan Zilan Karakurt’un görüşleri de yer aldı: “İmamoğlu insanlarla kolay konuşabilen çok doğal bir adam. Bu her adayın yapabileceği bir şey değil.”

Ekrem İmamoğlu’nun 17 yıllık AKP iktidarının ardından, gelecek başkanlık seçimi 2023’te olsa da, CHP için yeni bir umut getirdiğinin belirtildiği haberde “İmamoğlu kendi geleceğine ilişkin beklentileri konusunda ise çekinden duruyor” yorumu yapıldı.

AFP, İmamoğlu’nun “Erdoğan gibi İstanbul belediye başkanlığından ulusal çapta liderliğe giden yolu izleyip izlemeyeceğine” yönelik soruya verdiği “Zaman gösterecek” yanıtını da haberinde hatırlattı.