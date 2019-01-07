Son dakika… Gabon’da askeri darbe girişimi… Radyo istasyonunu bastılar

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sıcak bir gelişme yaşandı... Gabon ordusu pazartesi sabahı devlet radyosuna baskın düzenleyerek el koydu. Rahatsızlığı dolayısıyla Fas'ta tedavi altında olan Devlet Başkanı Ali Bongo'ya duyulan güvensizlik dile getirildi.

Gabon’da bu sabah sıcak gelişmelerle uyandı… Yeni yılda halka sesleniş konuşmasını tedavi gördüğü Fas’ta yapan Devlet Başkanı Ali Bongo’dan rahatsız olduğunu dile getiren Gabon ordusu erken saatlerde devlet radyosunu bastı. Yerel saatle 04:30 sularında radyodan yayın yapan askerler Bongo’nun ülkeyi yönetmekte başarılı olmadığına dair açıklamalarda bulundu. Halka sesleniş konuşması sırasında sağ kolunu hareket ettiremeyen ve bazı kelimeleri kullanmakta zorluk yaşayan Bongo, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamış ve yakında geri döneceğini söylemişti. Askerlerin yönetime el koyma çabası sonrasında 59 yaşındaki Bongo bugün içerisinde bir açıklama yapacağını söyledi. Öte yandan hükümete yakın kaynaklar devlet televizyonu yakınlarında silahlı çatışma yaşandığını iddia etti. Detaylar geliyor…

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