Son dakika… Garsonu işinden eden karar! Peki siz olsanız ne yapardınız?

Garson olduğunu belirten biri tarafından 24 Temmuz’da yapılan paylaşım, mesai saatleri içinde restoranda yaşanan ilginç bir olayı anlatıyor.

Buna göre; garson gece mesaisi yaparken, 20’li yaşlarda dört kişilik bir kadın grubu mekâna geliyor. Başlangıç için ise alkollü kokteyli siparişi verip menüyü incelemeye devam ediyorlar.

Sonrasını garson, Reddit’te şöyle aktarıyor:

“Onların masasına doğru tepside içeceklerle dönerken, aralarından birinin 14 haftalık olduğunu söylediğini duydum. Döndüğümde aynı mevzuyu konuşuyorlardı. Kızın hamile olduğu benim için netleşmişti. Ona bir içki vermenin çok da önemli olmadığını düşündüm.”

Kızlar sonrasında bir içki daha isteyince garson endişeleniyor ve işini kaybetmesine yol açacak oyuna başvuruyor. Barmenden kokteyllerden birini alkolsüz hazırlamasını istiyor.

Birkaç kokteyli sonrasında arkadaşlar gürültü çıkarmaya başlıyor fakat herhangi bir sorun olmadan günü sonlandırma kararı alıp hesabı istiyorlar.

HESAP ÖDERKEN ORTAYA ÇIKTI

Dananın kuyruğu ise burada kopuyor: “Kasada ayrı ayrı ödeme yapmak istediler. Hamile kadın tezgaha geldi. Kendi kokteylinin yanında ‘virgin’ ifadesinin yazdığını gördüm. Barmen stok için hamile kadının içtiği kokteylleri böyle yazmıştı. Düzeltmek için çok geç kalmıştım. Fişe bakmamasını umarak ödemesini aldım.”

Cömert bir bahşiş bırakan arkadaşlar, sonrasında taksi beklemek için otoparka gidiyor. Fakat çok geçmeden hamile kadın dönüyor ve fişteki ‘virgin’ ifadesinin ne anlama geldiğini soruyor. Garson da ‘alkolsüz’ demek olduğunu itiraf ediyor.

Garson sonrasını ise şöyle anlatıyor:

“Birkaç saniye bana boş gözlerle baktı ve alkolsüz içki sipariş verip vermediğini sordu. Ben ‘hayır’ dedim. Fakat hamile olduğunu anladığım için öyle farz ettiğimi söyledim. Etkisiz bir yalandı. Gözlerimin içinde baktı ve hesaptaki kendi payını iade etmemi istedi. Ben de öyle yaptım. Restoran müdürüyle konuştu. Müdürüm beni odasına çağırdı ve kelimenin tam manasıyla sesi kısılana kadar bana bağırdı.”

ÖNCE VARDİYADAN ÇIKARIYOR

Sonrasında restoran müdürü, ne yapacağına karar verene kadar garsonu vardiya listesinden çıkarıyor. Müdürün kendisini ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle restoranı zor duruma sokacağı yönünde uyardığını da anlatan garson, çalışma arkadaşlarının hemen hepsi tarafından haksız bulunduğunu, ailesinin ise yaptığı şeyi anlayışla karşıladığını anlattı.

Garson müdürünü arayarak istifa ederken, bu hikâye sosyal medyayı ikiye böldü. Peki siz ne yapardınız?