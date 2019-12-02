Gazeteci suikastının ardından baskılara direnemedi… Başbakan istifa kararı aldı

Gazeteci Daphne Caruana Galizia, Malta’daki iş ve siyaset çevrelerindeki yolsuzluğa ilişkin araştırma yaparken, 2017 yılında otomobiline koyulan bir bombayla öldürülmüştü.

Cumartesi günü Malta hükümet yetkilileriyle bağlantıları olan iş adamı Yorgen Fenech cinayette yardım ve yataklık suçlaması yöneltilmişti.

Yorgen Fenech’in Dubai merkezli ’17 Black’ adlı gizemli şirketin sahibi olduğu geçen yıl ortaya çıkmıştı.

’17 Black’in Başbakan Muscat’ın eski özel kalemi Keith Schembri ve Turizm Bakanı Konrad Mizzi tarafından kurulan şirketlere gizli ödemeler yaptığı öne sürülüyor.

İki siyasetçi de haklarındaki iddiaları reddediyor.

ÖNCE PARTİ LİDERLİĞİNİ BIRAKACAK

İstifa kararını açıklayan Başbakan Muscat, cinayet soruşturmasının yürütülmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bazı kararlar iyiydi, ama diğerleri daha iyi alınabilirdi. Omuzlamak zorunda olduğum tüm sorumluluk, elbette, kurbanın ailesinin çektiği acıyla kıyaslanamaz.”

Joseph Muscat, 12 Ocak’ta İşçi Partisi liderliğinden istifa edeceğini, sonraki günlerde ise başbakanlığı bırakacağını ifade etti.

Altı yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Muscat, iki seçimi büyük farkla kazanmıştı ve Avrupa Birliği’nin bu en küçük ülkesindeki kalkınma ve toplumsal reform dönemine liderlik etmişti.

150 BİN EURO ALDILAR İDDİASI

Gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastıyla ilgili Alfred ve George Degiorgio Kardeşler ile arkadaşları Vincent Muscat, 2017 yılında tutuklanmıştı.

Cinayet karşılığında 150 bin Euro aldıkları öne sürülen üç zanlı da suçlamaları reddediyor.