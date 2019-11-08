Son dakika… Gazeteciler canlı yayında birbirine girdi

Brezilya’da yaşayan ABD’li gazeteci Glenn Greenwald dün katıldığı radyo programında kavgaya karışarak ülke gündemini değiştirdi… Geçtiğimiz aylarda göreve başlayan sağcı devlet başkanı Bolsonaro’dan sonra kutuplaşmanın başladığı Brezilya’da gerçekleşen canlı yayına katılan sağcı yazar Augusto Nunes ile Greenwald arasında başlayan atışma kısa sürede alevlendi.

Brezilya siyasetinde olay yaratan yolsuzluk belgelerini yayınlayarak bunları kamuoyu ile paylaşan ve bu sayede şöhrete kavuşan Greenwald yakın zamanda Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun yolsuzluk yaptığına dair belgeler yayınlamıştı.

Jovem Pan isimli radyo istasyonunun canlı yayınına katılan Nunes ve Greenwald arasındaki kavga sözlü atışmayla başladı. Veja isimli dergide yazan Nunes, eşcinsel olduğunu daha önce açıklayan Greenwald’un evlat edindiği çocuğun iyi bakım göremediğini söylemesiyle alevlenen tartışmada Greenwald, “Bu meslek hayatımda duyduğum en çirkin ve en pis ifade” dedi.

Nunes, “Greenwald kariyerini çalıntı belgelerle inşa etti. Tek yaptığı bu çalıntı belgeleri yayınlamak” dedikten sonra iki gazeteci birbirine girdi.

Kameralar önünde cereyan eden kavga sırasında Greenwald’ı tokatlamaya çalışan Nunes, karşısındaki gazetecinin ayağa kalkmasıyla yumruk atmaya başladı. Gazeteciler kısa bir süre birbirine girerken, set ekibi tarafları güçlükle ayırabildi.