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Son dakika gelişmesi: Reuters bu kareyi Barış Pınarı Harekâtı sonrasında paylaştı

TSK'nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı devam ederken Reuters Suruç yakınlarında çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Sınır kasabası Suruç karşısında görülen ve ABD'ye ait gözlem noktasını görüntüleyen Reuters, "ABD'nin terk ettiği gözlem noktası" başlığını kullandı.

Sozcu.com.tr
10:59 -
Haberler Dünya
Son dakika gelişmesi: Reuters bu kareyi Barış Pınarı Harekâtı sonrasında paylaştı

ABD Başkanı Trump’ın geçen hafta aldığı karar sonrasında Amerikan askerleri Suriye’nin bazı noktalarından geri çekilmeye başlamıştı… ABD askerleri Tel Abyad ve Resulayn’dan ayrıldıktan sonra dün de Ayn El İsa kabasını terk etmişti.

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Reuters bugün dünya kamuoyuna servis ettiği fotoğraflarda Şanlıurfa’nın Suruç kasabası karşısındaki ABD gözlem noktasının son halini paylaştı. Bir dönem ABD askerlerinin kullandığı gözlem noktasından Amerikan askerlerinin çekildiğini gözler önüne seren Reuters, “ABD’nin terk ettiği bir gözlem noktası Türk kasabası Suruç’tan görülüyor” başlığını kullandı.

ABD IŞİD PKK PYD son dakika Terör TSK
Son güncelleme: 11:14 14.10.2019
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