Son dakika gelişmesi: Reuters bu kareyi Barış Pınarı Harekâtı sonrasında paylaştı

ABD Başkanı Trump’ın geçen hafta aldığı karar sonrasında Amerikan askerleri Suriye’nin bazı noktalarından geri çekilmeye başlamıştı… ABD askerleri Tel Abyad ve Resulayn’dan ayrıldıktan sonra dün de Ayn El İsa kabasını terk etmişti.

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Reuters bugün dünya kamuoyuna servis ettiği fotoğraflarda Şanlıurfa’nın Suruç kasabası karşısındaki ABD gözlem noktasının son halini paylaştı. Bir dönem ABD askerlerinin kullandığı gözlem noktasından Amerikan askerlerinin çekildiğini gözler önüne seren Reuters, “ABD’nin terk ettiği bir gözlem noktası Türk kasabası Suruç’tan görülüyor” başlığını kullandı.