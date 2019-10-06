Son dakika gelişmesi: Türkiye’den AB’ye giden sığınmacı rekor seviyeye çıktı

Alman basını, Avrupa Birliği’nin (AB) sığınmacı sayıları ile ilgili hazırladığı “Durum Raporu”nu kamuoyu ile paylaştı. Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Welt Am Sonntag’da yer alan raporda yılın ilk dokuz ayında Türkiye’den AB ülkelerine giriş yapan sığınmacı sayısının yüzde 23 arttığı belirtildi.

Deutsche Welle’nin Türkçe servisinde yer alan haberde, Ocak ve Eylül ayları arasında Türkiye’den 46 bin 546 sığınmacının Avrupa Birliği ülkelerine girdiği belirtildi. Bu rakamın geçen yıla göre yüzde 23’lük bir artışa denk geldiği açıklandı. AB ülkelerine giriş yapan sığınmacıların Afgan, Suriyeli ve Iraklı olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, sadece 23-29 Eylül haftasında 3 bin 710 sığınmacının Türkiye üzerinden Yunanistan’a giriş yaptığı belirtilirken, söz konusu rakamın 2016 yılında Türkiye ile AB arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden bu yana bir rekor olduğu kaydedildi.



“EN DÜŞÜK RAKAM”

Hazırlanan raporda Yunanistan’a sığınmacı akını olduğu halde aynı dönemde Türkiye’ye sadece 102 sığınmacının mutabakat kapsamında geri gönderilmesi eleştirildi. Raporda “Bu AB-Türkiye mutabakatının yürürlüğe girmesinden bu yana kaydedilen en düşük rakam” denilerek geri gönderme işlemlerinin yavaşlığının kritik düzeyde olduğu aktarıldı.

Türkiye ile AB arasında 2016’da imzalanan Geri Kabul Anlaşması, kaçak yollarla Yunanistan’a gelen sığınmacıların Türkiye’ye geri gönderilmesini, iade edilen her Suriyeli karşılığında da bir Suriyeli sığınmacının yasal yollardan Avrupa’ya kabul edilmesini öngörüyor. Bu çerçevede AB, Türkiye’den 72 bin kadar sığınmacıyı kabul edeceğini taahhüt etmişti. Avrupa Komisyonu'nun verdiği bilgilere göre, bugüne kadar yaklaşık 2 bin 400 Suriyeli Türkiye’ye geri gönderildi.