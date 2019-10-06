Genç kadın kendi evinde üstsüz dolaştığı için gözaltına alındı

ABD’nin Utah kenti evinde üstsüz dolaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve cinsel istismar suçuyla 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak Tilli Buchanan… Her şey önceki günlerde Buchanan’ın eşiyle birlikte evlerinin garajında tadilat yapmasıyla başladı.

Sıcak hava dolayısıyla üzerini çıkaran ve üstsüz olarak çalışmaya devam eden 27 yaşındaki kadının olduğu yere üvey çocukları geldi. 3 çocukla karşı karşıya kalan Buchanan bu durumun utanç verici olmadığını söyleyerek, “Bakın babanız da üstsüz dolayısıyla utanmanıza gerek yok” dedi.

Fakat üvey çocukları annelerinin evine gidince bu yaşadıklarını anlattı. Duydukları karşısında şaşkına dönen kadın Buchanan hakkında suç duyurusunda bulundu. Suçlamada, Buchanan’ın alkollü olduğu iddia edilirken, “Tilli Buchanan, üzerine bir şey giymesi karşılığında bir şart koştu ve o da kocasından penisini göstermesiydi” ifadesi kullanıldı. Yaşananları duyduktan sonra şikayetçi olan çocukların annesi, “Çocuklarımın yanında alkollü ve çıplak bir şekilde dolaşması çok rahatsız edici. Şikayetçi oldum” dedi.

3 farklı suçtan yargılanan Buchanan suçlu bulunması durumunda 10 yıl hapis yatabilir.