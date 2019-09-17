Son dakika… Genç kızın feci ölümü herkese ders olsun: Bunu sakın ama sakın yapmayın!

Rusya’nın batısındaki Kirovo-Çepetsk kentinde yaşayan Yevgeniya Şulyatyeva duş aldığı sırada, şarjdaki cep telefonu küvete düştü.

İngiliz The Mirror gazetesine yansıyan habere göre; 26 yaşındaki Yevgeniya elektrik akımına kapıldı ve birkaç dakika içinde öldü. Yevgeniya’nın cansız bedeni ise acılı annesi tarafından bulundu.

Rusya Soruşturma Komitesi, Yevgeniya’nın benzer şekildeki ölümlerin son halkasını oluşturması üzerine soruşturma başlattı.

Geçen ağustos ayında 10 yaşında bir kız çocuğu, haziranda ise bir ünlü bir poker oyuncusu benzer şekilde lektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.