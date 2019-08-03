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Genç kızın ölümü hükümet krizine dönüştü

Romanya'da bir genç kızın kaçırılarak öldürülmesinin ardından hükümette adeta kriz yaşanıyor. İçişleri Bakanı Nicolae Moga ve Emniyet Müdürü Ioan Buda'nın ardından Eğitim Bakanı Ecaterina Andronescu da görevden alındı.

Sozcu.com.tr
09:51 -
Haberler Dünya
Genç kızın ölümü hükümet krizine dönüştü

Romanya Başbakanı Viorica Dancila, Andronescu’nun yorumlarının olaya ilişkin “anlayışsızlığı” gösterdiğini ifade etti.

15 yaşındaki Alexandra Macesanu, geçen çarşamba günü başkent Bükreş’in batısındaki Caracal şehrinde kaçırılmış ve öldürüşmüştü.

Eğitim Bakanı Andronescu bir televizyonda konuya değinirken, Macesanu’ya “yabancılarla arabaya binmemesi gerektiğinin öğretilmediğini” ifade etmişti.

Facebook hesabından bir mesaj yayınlayan Başbakan Dancila, Andronescu’nun yorumlarının sorumsuzca olduğunu belirtti.

Geçen çarşamba evine gitmek için otostop çekerken kaçırılan ve öldürülen Alexandra Macesanu’nun polisi üç kez aradığı ve güvenlik güçlerinin müdahalede geç kaldığı ortaya çıkmıştı.

Gözaltına alınan 65 yaşındaki katil zanlısı Gheorghe Dinca ise Alexandra’yı, ayrıca nisan ayından bu yana kayıp olan 18 yaşındaki Luiza Melencu’yu da öldürdüğünü itiraf etmişti.

Son güncelleme: android-time 09:57 03.08.2019
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