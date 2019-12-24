Son dakika… Genç öğretmen sınıfa böyle girdi: Öğrencileri şaşkına çevirdi

On beş yıldan beri İspanya’da ders veren 43 yaşındaki Veronica Duque sosyal medyayı birbirine kattı… Üçüncü sınıftaki öğrencilerine fen bilgisi, sanat, İngilizce, İspanyolca ve sosyal bilimler dersi veren Veronica Duque geçen hafta sınıfa girince herkesi şaşkına çevirdi.

Genç öğretmen eğitim aşkıyla sınıfa özel bir kostümle girdi. Kostümde “çırılçıplak” görülen ve vücudunun en ince detayının bile seçilebildiği Duque’un görüntüleri önce sosyal medyada daha sonra da uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Duque, “İnternette gezerken bütün vücudu kaplayan bir mayo reklamı gördüm. Bu mayoyu eğitim amaçlı kullanabileceğimi düşündüm zira çocukların iç organları kafalarında şekillendirmesinin ne kadar zor olduğunu biliyordum. Denemekten zarar gelmez diye düşündüm” dedi.

Genç kadının kocası fotoğrafları sosyal medyada paylaşırken, “Bu fikir yanardağına hayranım ve bu kadının eşim olmasından dolayı çok şanslıyım. Bugün öğrencilerine insan bedenini çok ilginç bir şekilde anlattı ve çocukları da oldukça korkutmuş” ifadesini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. 60 bini aşkın sosyal medya kullanıcısı bu fotoğrafları beğenirken on binlerce insan da bu fotoğrafları kendi arkadaşlarıyla paylaştı.

Duque, “Ben toplumun biz öğretmenlerin sıkıcı tembel bürokratik memurlar olarak bilinmesine karşıyım, bu algıya inanmıyorum. Biz kesinlikle böyle insanlar değiliz” dedi.

