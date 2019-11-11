Son dakika… Genç oyuncu yaşamını yitirdi

ABD, 13 yaşındaki oyuncu Laurel Griggs’e ağlıyor… 6 yaşından beri sahnede ve kameraların önünde oyunculuk yapan ve “geleceğin yıldız aktristi” olmaya aday gösterilen Griggs önceki gün evde ödevini yaparken fenalaştı.

Ailesyile birlikte yaşadığı Stuyvesant Town’daki evde bilgisayar karşısında ödevini yaparken nefes alma güçlüğü çeken Griggs bir anda fenalaştı. Genç oyuncunun babası Andy Griggs’e, “Çok iyi hissetmiyorum” dediği ortaya çıkarken yerel basın ailenin genç kızı hemen hastaneye götürdüğünü yazdı.

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Yerel basında yer alan haberde ailenin genç kızı salı günü evlerine yakın olan Mount Sinai Hastanesi’ne götürdüğü fakat ünlü oyuncunun yaşam savaşını dört saat sonra kaybettiği belirtildi.

Griggs’in 3 yıl önce de astım nöbetine girdiğini ve ilaçlarla sağlık durumunun kontrol altına alındığını açıklayan babası, “3 yıl önce yaşanan olaydan sonra sağlığına çok dikkat etti. İlaçlarını alıyordu ve her zaman tetikteydik” dedi.

Yaşananların ardından önceki gün bir açıklama yapan doktorlar genç kızın astım krizine bağlı olarak yaşanan komplikasyondan yaşamını yitirdiğini açıkladı.