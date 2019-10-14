Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Genç şarkıcı yaşamını yitirdi

Güney Kore'den çıkan en ünlü şarkıcılardan Sulli'nin 25 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. Kore haber ajansı Yonap, bir dönem f(x) isimli grupta şarkı söyleyen ve 5.9 milyonu aşkın takipçisi olan şarkcının evinde ölü bulunduğunu aktardı.

Sozcu.com.tr
12:45 -
Haberler Dünya
Son dakika… Genç şarkıcı yaşamını yitirdi

Güney Kore, ülkenin en popüler şarkıcılarından Sulli’nin ölüm haberinin şokunu yaşıyor…

Başkent Seul’deki Seongnam bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki şarkıcının cansız bedeninin evinde bulunduğunu aktaran yerel basın, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Instagram üzerinde 5.8 milyonu aşkın takipçisi olan genç kızın ölüm haberi ülkede şok etkisi yarattı.

Sulli sahne ismini kullanan Choi Jin-ri’nin gece 3:21 sularında yaşamını yitirdiği açıklandı. Kadın sanatçılardan oluşan f(x) grubuyla şöhrete kavuşan fakat kısa bir süre sonra gruptan ayrılmak zorunda kalan Sulli’nin ölüm nedeninin bilinmediği açıklandı.

İLGİLİ HABERÜnlü sanatçıdan acı haberÜnlü sanatçıdan acı haber

Kariyerine tek başına devam eden Sulli kariyeri boyunca çok sayıda dizi ve filmde de rol almıştı.

İLGİLİ HABERÜnlü müzisyen yaşamını yitirdiÜnlü müzisyen yaşamını yitirdi
Güney Kore Haber Kore şarkı son dakika
Son güncelleme: 13:11 14.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more