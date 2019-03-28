Son dakika… Göçmenlerin kaçırdığı gemi limana ulaştı!

İstanbul’dan hareket eden ve Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırılan ‘El Hiblu 1’ adlı tankerin kontrolü bugün Malta ordusu tarafından sağlanmıştı.

Sabah saatlerinde yapılan operasyon ile 108 mülteciyi taşıyan gemide kontrol ele geçirilmişti.

Uluslararası ajanslar, askerlerin geminin güvertesinde olduğu fotoğrafları servis ederken, geminin Malta’nın Boiler Wharf limanına ulaştığı açıklandı.

Gemide Türk kaptan ile, 4'ü Hint biri Libyalı 6 mürettebat bulunuyor. Reuters’a konuşan görgü tanıkları 108 kişinin Malta’nın Valletta limanına getirildiğini ve buradan polis araçlarına bindirilerek işlemler için teslim edildiğini duyurdu.

Maltalı yetkililer operasyonda bot ve gemilerin yanı sıra bir helikopterin de kullanıldığını duyurdu. Yetkililer gemideki mürettebat ve mültecilerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklarken, geminin kontrolünün tekrar alındığı sırada şiddete başvurulup başvurulmadığına dair bir açıklama yapmadı.