Son dakika… Gökyüzü kıpkırmızı oldu, 4 bin insan mahsur kaldı

Avustralya’da Ağustos ayından beri devam eden orman yangınlarından korkutan görüntüler geliyor… Ülke genelinde aylardır devam eden yangınlarda 3 milyon 700 bin hektarlık alan kül olurken en az 13 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Binlerce evin alevlerin arasında kaldığı Victoria’daki East Gippsland bölgesinde ise korku, bitkinlik ve panik devam ediyor. Resmi makamlar bölgede devam eden yangından kaçmak isteyen yaklaşık 4 bin kişinin Mallacoota sahillerinde mahsur kaldığını açıkladı.

Yetkililer bölgede çok sayıda evin yandığını ve 4 kişinin de kayıp olduğunu duyururken gökyüzü kırmızı bir renge büründü. Sosyal medyada paylaşılan ve haber ajansları ve medya kuruluşları tarafından da paylaşılan video ve fotoğraflarda gökyüzünün kıpkırmızı olduğu ve görüş mesafesinin çok düşük olduğu açıklandı.

İngiliz BBC’ye konuşan bazı Avustralyalılar, “Alevler yaklaşınca evlerimizi terk edip sahile koştuk. Denize girerek yangından kaçmayı düşündük. Şu an beklemedeyiz” ifadesini kullandı.

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde hava sıcaklığının 40 santigrat dereceyi geçmesi ve fırtına ile birlikte yıldırımların da etkisiyle bölgede 200 yangın çıktığı belirtildi.

