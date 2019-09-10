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Son dakika… Görenleri dehşete düşürdü: Tıpkı insan

Arjantin'in Santa Fe vilayetine bağlı Villa Ana köyünde dünyaya gelen bir buzağı görenleri şaşkına çevirdi.

Sozcu.com.tr
08:07 -
Haberler Dünya
Son dakika… Görenleri dehşete düşürdü: Tıpkı insan

‘İnsan yüzünü’ andıran bir suratla doğduğu öne sürülen buzağının hayattaki ilk anları kamerayla kaydedildi ve sosyal medyada yayınlandı.

Küçük burun ve ağızla dünyaya gelen buzağının sadece birkaç saat hayatta kalabildiği öğrenildi.

Yerel bir uzmana göre; buzağı kendisine tuhaf görünüş katan kusurlu bir kafatasıyla doğdu.

Youtube’da yer alan kayıtlarda buzağının kafasını kaldırmakta güçlük çektiği görülüyor.

Genetik bilimci Nicolas Magnago, “bu durumun nadir görülen bir genetik mutasyondan kaynaklanmış olabileceğini” söyledi.

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Son güncelleme: android-time 08:09 10.09.2019
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