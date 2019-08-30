Son dakika… Görüntüler dehşet! Son anda kurtuldular

Sicilya açıklarındaki küçük bir ada olan Stromboli’daki patlama, gökyüzüne devasa dumanların yükselmesine neden oldu.

İtfaiye ekipleri, geniş çaplı yangınların çıktığını bildirdi. La Repubblica gazetesi, patlamanın ardından yanardağ ağzından fışkıran materyallerin denize aktığını yazdı.

Palermolu 19 yaşındaki Elena Schiera, volkan patlaması gerçekleştiği sırada ailesiyle yelkenli bir teknedeydi. Schiere, volkanik akıntıdan kaçışlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

CNN’e konuşan Schiera, “Kural gereği güvenli bir mesafede yol alıyorduk. Bir anda güçlü bir patlama duyduk ve Stromboli kraterinden geniş, siyah dumanların püskürdüğünü ve denize doğru aktığını gördük” dedi.

Yelkenli bir tekne olmasına rağmen hızlarını maksimum seviyeye çektiklerini anlatan Elena Schiera, yürekleri ağza getiren o anlara ilişkin şunları anlattı:

“Sonrasında bulut denize ulaştı ve bize doğru hızla ilerlemeye başladı. O anda panik yaşandı, çünkü bulut teknenin kıçının birkaç metre uzağındaydı. Fakat kontrolü elinde bulunduran babam sayesinde zamanında kaçmayı başardık.”