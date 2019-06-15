Son dakika… Gösteriler özerk yönetimi geri adım attırdı

Hong Kong Özerk Yönetimi Lideri Carrie Lam, yasada yapılacak değişiklik için sunulan tasarıyı geri çekmeyi reddediyor.

Ancak yerel medyaya yansıyan haberlere göre; son günlerde danışmanları Lam’a tasarıyı askıya alma yönünde tavsiyede bulunuyor.

Carrie Lam’ın bugün öğleden sonra basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

YASAYA NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Hong Kong Yönetimi bu yasa değişikliği teklifini spesifik bir olayın ardından gündeme getirdi. İddiaya göre; 19 yaşında Hong Kong'lu bir adam, geçen yıl şubat ayında Tayvan'da tatil yaparken 20 yaşındaki hamile kız arkadaşını öldürdü.

Akabinde zanlı Hong Kong'a kaçtı. İki bölge arasında iade anlaşması olmadığı için de şahıs Tayvan'a sınırdışı edilemedi.

Söz konusu tasarı yasalaşırsa, cinayet ve tecavüz gibi suçlarda anakara Çin ile Tayvan ve Makau yönetimleri, Hong Kong’dan suçlu ya da suçluların iadesi için talepte bulunabilecek. Talepler, topyekûn değil, vaka bazında değerlendirilerek karara bağlanacak.

MUHALİFLER NEDEN ELEŞTİRİYOR?

Sınırdışı yasasında yapılması planlanan değişiklikleri eleştirenler, Çin'e iade edilecek zanlıların, bu ülkede bağımsız olmayan, uluslararası standartlardan uzak ve muhalifleri takibat altına alan hukuk sistemi içinde haklarını aramak zorunda bırakılacağını dile getiriyor.

Hong Kong Yönetimi ise tasarının yasal boşlukları doldurarak, kentin suçlular için güvenli bir liman olmasının önüne geçeceğini savunuyor.

Hong Kong, Britanya tarafından Çin’e iade edildiği 1997’den bu yana en kapsamlı gösterilere sahne oluyor.

Tasarı sıradışı şekilde, düzen yanlısı iş insanlarından, avukatlara, öğrencilerden demokrat kesimlere ve dini gruplara kadar geniş bir muhalefet tepkisine yol açmış durumda.