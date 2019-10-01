Son dakika… Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız: 17 aylık bebek babasının mezarına toprak attı

Yürek burkan karede Lewis’in 17 aylık bebeği, babasının mezarına kürekle toprak atarken görülüyor.

18 Eylül’de yapıldığı belirtilen cenaze töreninde minik Carter’ın “baba” dediği aktarıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; fotoğraf bıçakla işlenen suçlara dikkat çekmek için yayınlandı.

Carter’ın 20 yaşındaki annesi Olivia Keeley, bu dokunaklı paylaşımı “bir kişinin bıçak ya da silah almasının önüne geçmek için” yaptığını söyledi.

Keeley, fotoğrafın yüreğini parçaladığını belirterek, “Fakat bu, bıçakla işlenen suç gerçeğini gözler önüne seriyor” dedi. Genç anne, Lewis’in bebekleri Carter’a çok bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Lewis Bagshaw’ın öldürülmesiyle ilgili Jervaise Bennett ve adı açıklanmayan 16 yaşındaki bir çocuk cinayet suçlamasıyla tutuklandı.