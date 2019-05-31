Güzellik Yarışması finalistlerinin fotoğrafı tartışma yarattı

Hindistan Güzellik Yarışması’nda (Miss India) 30 finalistin vesikalık fotoğraflarından oluşan görsel, ülkedeki açık ten takıntısıyla ilgili gündem yarattı.

CNN’in haberine göre; güzellik yarışmasının organizatörleri Avrupa merkezli güzellik ideallerini yansıtan kadınları seçmekle itham edildi.

Prasanna Ratanjanka adlı bir sosyal medya kullanıcısı, “Hepsinin saçı aynı ve hepsinin ten rengi aynı. Boylarının ve hayati istatistiklerinin de aynı olacağı tahmininde bulunacağım” yazdı.

Kolajdaki resimlerde yarışmacıların ten renkleri açık ve görünüşleri tek tip olarak yansıtılsa da diğer fotoğraflar ve videolar, Times of India’nın görselindeki kadar açık tenli olmadıklarını ortaya koydu.