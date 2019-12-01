Son dakika… Güzellik yarışmasında “anne” ifşası ortalığı karıştırdı

İngiliz tabloid basınının gündemi 2018’de Ukrayna Güzeli seçilen 24 yaşındaki Veronika Didusenko… Bu yıl İngiltere’de düzenlenecek Miss World (Dünya Güzellik Yarışması) etkinliğine katılma hakkı kazanan fakat gönderilmeyen Didusenko İngiliz basınına konuştu.

Genç manken, tacın sahibi olmasına rağmen “5 yaşında bir çocuğu” olduğu gerekçesiyle tacının alınmasının haksızlık olduğunu söylerken, “Benim Miss World’e katılmamı engellediler. Organizasyon komitesi Miss Ukraine (Ukrayna Güzellik Yarışması) ve Miss World’ün kurallarının aynı olduğunu söyleyerek beni engellediler” dedi.

Didusenko, “Londra’da yasal olarak süreci başlatacağım ve hakkımı alacağım. Organizatörler 2010 yılında hazırlanan Eşitlik Yasası’nı ihlal ediyor. Bu eski kafalı başvuru koşullarını değiştirmelerini istiyorum” dedi.

İki hafta sonra İngiltere’nin başkentinde düzenlenecek etkinlik öncesinde açıklamalarda bulunan Ukraynalı manken, “Diskalifiye edilmem çok küçük düşürücüydü. Böyle bir çağda bu tür bir karar alacaklarına inanamadım” dedi.