Son dakika… Ha geldi ha gelecek derken… ABD’den flaş S-400 açıklaması

Ankara’nın S-400’lerin kontrolünü aldığına dair her gün yeni bir bilgi aldıklarını kaydeden Ortagus, “Ben bu konuda hem Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da hem de bakanlığın inanılmaz derecede tutarlı durduğunu düşünüyorum. Ne ben, ne de Bakan (Pompeo) duruşumuzun değiştiğine dair herhangi bir şey söylemedi” diye konuştu.

Türkiye’ye yönelik olası yaptırımları içeren tasarının Amerikan Kongre’sinden geçtiğine atıfta bulunan Morgan Ortagus, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Herkesin bildiği, Türk makamlarının da bildiği gibi, CAATSA yaptırımlarını içeren tasarı Kongre’den geçti. Türkiye’nin S-400’lerle ilgili devam kararı alırsa gerçek ve olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledik. Buna F-35 programından çıkarma da dahil.”

ERDOĞAN TEKRAR ETTİ: VAZGEÇMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye gönderilmeye hazırlandığını belirtmişti. Erdoğan, füzelerin Türkiye'ye ne zaman ulaşacağını ya da nereye konuşlandırılacaklarını ise açıklamamıştı.

Dün ise Bosna Hersek dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, konuya ilişkin “S-400 sadece acil durumlarda mı kullanılacak? Teknoloji transferi konusunda Rusya ile tam bir işbirliği yapılıyor mu” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bir defa ortak üretim noktasında Rusya ile sıkıntımız yok. Sayın Putin ile bu işi ilk görüşmeye başladığımız andan itibaren bu konuda mutabakatımız var. Ortak üretime de inşallah geçeceğiz. Bu spekülasyonlar maalesef bizim S-400 alımından vazgeçmemizi isteyenlerin ileri sürdüğü bir tezdir. Bundan vazgeçin diyorlar, böyle bir şey söz konusu değil.”

“Diğer soruya gelince; böyle bir alım veya böyle bir yatırım niye yapılır? Bize nerede, nasıl gerekli olursa biz de bunu tabii ki aynı şekilde kullanma imkanına, hakkına sahip olacağız. Bu bir hava savunma sistemi. Böyle olduğuna göre, eğer birileri bize bir saldırı yaparsa bu saldırı karşısında biz de bu savunma sistemimizi devreye sokacağız. Böyle bir yatırıma bunun için giriyoruz.”

“Biz şu ana kadar en idealini yakalayabilmek için -kendimiz bir defa çalışmalarımızı yapıyoruz o ayrı- ama bir de Patriotlarla ilgili çalışmamızı Obama döneminde başlattık. Fakat Sayın Obama maalesef bize hep “Kongre izin vermiyor” dedi. Şimdi Sayın Trump bunu bildiği için buradan hareketle haklılığımızı teslim etti ve “Bunların hepsi Obama’nın yanlışları” dedi. Çok da ağır ifadeler kullanıyor ve “Haklısın” dedi. Bütün medyanın önünde de kendi mesai arkadaşlarına da bunu söyledi. Patriot olayı bundan dolayı ilerlemedi ki Sayın Trump’ın döneminde de bu iş sarktı. Burada da yine “tamam verdik, veriyoruz” diyemedi. Bize mesela şimdi de uygun şartlarda böyle bir şeyi vermeye kalksaydılar biz Patriot da alabiliriz, çeşitlendirebiliriz ama burada kazan-kazan esasına göre hareket edeceksek… Tabii ki ülkemizin güvenliği ve ülkemizin güvenliğinin ötesinde hele hele bir de bunu pazar olmak anlayışıyla değil, üretir hale gelebilmek anlayışıyla da başından beri adımlarımızı attık. Şu anda da S-400 konusunu Sayın Putin ile her görüştüğümüzde “Başından itibaren nasıl anlaştıysak öyle devam edecektir” demiştir.”

ABD’li yetkililer, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması halinde ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’nın (CAATSA), devreye sokulacağını belirtiyor.