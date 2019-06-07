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Son dakika haberi… ABD’den İran’a yönelik yeni yaptırım!

ABD Hazine Bakanlığı İran'ın en büyük petrokimya şirketi grubu PCC'nin de aralarında bulunduğu İran petrokimya sektörüne yönelik yaptırım kararı aldı. Yaptırımlar İran devrim muhafızlarına finansal destek sağlayan petrokimya gruplarını hedef alıyor.

18:04 -
Haberler Dünya
Son dakika haberi… ABD’den İran’a yönelik yeni yaptırım!

ABD Hazine Bakanlığı, İranın en büyük petrokimya şirketine, şirketin İran Devrim Muhafızları'na (IRGC) finansman desteği verdiği savıyla yaptırım uygulamaya başladığını duyurdu.

Yaptırım uygulanan İran Körfezi Petrokimya Sanayileri (PGPIC) şirketinin, petrokimya alanında boy gösteren 39 alt kuruluşu bulunuyor. Şirket İran'ın toplam petrokimyasal üretim kapasitesinin yüzde 40'ını ve ülkenin petrolkimyal ihracatının yüzde 50'sini oluşturuyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, “Bu ağı hedefleyerek, IRGC'ye destek sağlayan İran'ın petrokimya sektörünün temel unsurlarını fonlanmasını engellemek istiyoruz” dedi.

 

Son güncelleme: android-time 19:03 07.06.2019
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