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Son dakika haberi… ABD’den yeni Venezuela hamlesi!

ABD, Venezuela'daki krizi görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini cumartesi günü acil toplantıya çağırdı.

21:30 -
Haberler Dünya
Son dakika haberi… ABD’den yeni Venezuela hamlesi!

ABD’nin BM Daimi Temsilciliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyini cumartesi günü yerel saat ile 09:00’da toplantıya çağırdığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da toplantıya katılması bekleniyor.

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Venezuela’da dün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı. Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

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Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas’taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela’yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı. AA

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Son güncelleme: android-time 23:52 24.01.2019
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