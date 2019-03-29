Son dakika haberi… Brexit anlaşması üçüncü kez reddedildi!

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasını (Brexit) düzenleyen anlaşma bugün parlamentoda üçüncü kez oylandı ve reddedildi.

“SON ŞANS”

Bugünkü oylama öncesi Avam Kamarası’nda konuşan İngiltere hükümetinin en üst düzey hukuk danışmanı Geoffrey Cox, alınacak kararın “ülkedeki binlerce iş yerinin milyonlarca bireyin ve AB ülkelerinde yaşayan bir milyon İngiltere vatandaşının geleceğini netleştireceğini” söyledi.

İLGİLİ HABER Son dakika... İngiltere Başbakanı May: İstifaya hazırım

Geoffrey Cox, hükümetin “parlamentonun AB ile kurulacak ilişkiye dair fikir birliği arayışındaki sürece saygı duyduğunu” belirterek, “Bu bizim yasal hakkımızdan faydalanmamız için son şans” dedi.

Yasal olarak AB’den ayrılış tarihi 29 Mart yani bugün olarak öngörülüyordu. / BBCTürkçe