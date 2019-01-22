Son dakika haberi… Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İLGİLİ HABER Son dakika... Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019’daki ilk görüşmesini 23 Ocak’ta gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın başkenti Moskova’ya yapacağı günübirlik çalışma ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.

İLGİLİ HABER Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetler arası görüşmenin de yapılması planlanıyor.

İki lider, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunacak.