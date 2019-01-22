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Son dakika haberi… Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Çavuşoğlu, dün de ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmüştü.

21:14 -
Haberler Dünya
Son dakika haberi… Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019’daki ilk görüşmesini 23 Ocak’ta gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın başkenti Moskova’ya yapacağı günübirlik çalışma ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.

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Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetler arası görüşmenin de yapılması planlanıyor.

İki lider, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunacak.

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Son güncelleme: android-time 00:11 23.01.2019
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