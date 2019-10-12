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Son dakika haberi… Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye sert cevap!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekâtıyla bağlantılı olarak ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım hazırlığı içinde olduğuna dair yapılan açıklamalara sert tepki gösterdi. Aksoy, yaptırımlara misliyle cevap verileceğini söyledi.

00:26 -
Haberler Dünya
Son dakika haberi… Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye sert cevap!

Sözcü Aksoy, ABD Hazine Bakanlığının Türkiye’ye yönelik yaptırımlar uygulanabileceğine dair açıklaması hakkındaki soruya verdiği yazılı yanıtta, olası yaptırımlara Türkiye’nin misliyle karşılık vereceğinin altını çizdi. Barış Pınarı Harekâtı başladığında ABD yönetimine her seviyede bilgi aktarıldığını ve Dışişleri Bakanlığınca yapılan basın açıklamasında harekatın hedef ve kapsamı tüm açıklığıyla uluslararası kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatan Aksoy, “Türkiye’nin milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmektedir ve bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Buna karşı atılacak her adıma karşı tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

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“UMARIM KULLANMAK ZORUNDA KALMAYIZ”

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump’ın bakanlığa Türkiye’ye yönelik yaptırım getirme yetkisi tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını duyurmuştu. Mnuchin, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın Hazine Bakanlığına Türkiye’ye yönelik “birincil ve ikincil yaptırımlar getirmesi” için yetki veren bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtmişti. Yaptırımların “güçlü” olacağını belirten Mnuchin, “Umarım bu yaptırımları kullanmak zorunda kalmayız, ama gerekirse Türkiye’nin ekonomisini kapatırız.” ifadesini kullanmıştı. AA

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Son güncelleme: 00:35 12.10.2019
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