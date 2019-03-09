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Son dakika haberi… Meksika’da gece kulübüne silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

Meksika'da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

19:44 -
Haberler Dünya

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde Salamanca şehrinde bulunan La Playa adlı gece kulübüne gelen bir grup silahlı saldırgan, müşteriler ve çalışanlara ateş açtı. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

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Saldırganların kamyonetlerle kulübe geldiği ve saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları belirtildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.  DHA

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Son güncelleme: android-time 20:10 09.03.2019
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