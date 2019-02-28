Son dakika haberi… Trump: Toprakların yüzde 100’ünü geri aldık

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam’da yaptığı zirvenin dönüşünde Alaska’da mola veren ve buradaki Elmendorf Hava Kuvvetleri Üssü’nde konuşlu Amerikan askerlerine hitap eden Trump, Suriye konusunda açıklamalarda bulundu. İlk olarak geçen aralık ayında IŞİD’i yendiklerini ve artık Amerikan askerlerinin ülkelerine geri döneceğini duyuran Trump, Suriye’de IŞİD’e karşı ciddi bir başarı kazandıklarını savundu.

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“BİR HAFTAMIZ KALDI”

Trump, “Hep Suriye’deki (IŞİD’in) hilafeti konusunda yüzde 90, 92 diye duyuyordunuz. Artık hepsine sahibiz. IŞİD’in elindeki toprakların yüzde 100’ünü geri aldık” ifadelerini kullandı. Suriye’deki Amerikalı komutanlarla konuyu konuştuğunda “bir haftamız kaldı” şeklindeki ifadeleri duyduğunu ve kendisinin de “artık bunu bitirin” dediğini belirten Trump, mücadeleyi kazandıklarını dile getirdi.

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ABD Başkanı Trump, 20 Aralık 2018’de, ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi konusunda, “Orada olmamızın tek nedeni IŞİD’ti ve IŞİD’i yendik” açıklamasını yapmıştı. Daha sonra IŞİD’in elindeki toprakların yüzde 99’unu aldıklarını belirten Trump, son olarak 16 Şubat’taki açıklamasında “Suriye hakkında 24 saat içinde harika haberler vereceğim” ifadesini kullanmıştı. AA