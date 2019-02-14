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Son dakika haberi… Trump, ulusal acil durum ilan edecek

ABD Senatosu Çoğunluk lideri Mitch McConnell, ülkenin güney sınırı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal acil durum ilan edeceğini duyurdu.

23:31 -
Haberler Dünya
Son dakika haberi… Trump, ulusal acil durum ilan edecek

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de konuya dair açıklamayı paylaştı. Açıklamada Trump'ın ulusal güvenliği temin ve sınırdaki insani krizi durdurmak için, daha evvel de açıkladığı gibi, hükümet bütçe yasasını imzalayacağı; “ulusal acil durum ilanı” gibi diğer eylem faaliyetlerini başlatabileceği vurgulandı.

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Açıklamada ayrıca, “Başkan bir kez daha duvarı inşa etme, sınırı koruma ve büyük ülkemizi güvence altına alma sözünü yerine getiriyor” ifadeleri de yer aldı. DHA

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Son güncelleme: android-time 00:15 15.02.2019
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