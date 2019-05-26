Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Hagen’deki camiye molotofla saldıran kişi yakalandı

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine (KRV) bağlı Hagen şehrinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Hagen Ulu Camii'ne yapılan saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

17:21 -
Haberler Dünya
Son dakika… Hagen’deki camiye molotofla saldıran kişi yakalandı

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Hagen şehrinde dün Hagen Ulu Camii’ne gündüz düzenlenen molotoflu saldırıyla ilgili 52 yaşındaki Alman uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Camiye ait güvenlik kameralarındaki görüntülerin yayınlanmasının ardından polise yapılan ihbarla yanında iki köpeği bulunan şüphelinin akşam saatlerinde Hagen tren istasyonunda yakalandığı belirtildi. Şüphelinin Castrop-Rauxel şehrinde yaşadığı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu ifade edilirken, savcılık saldırganın sorgusunun devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan, Hagen Ulu Camii önünde çok sayıda vatandaş saldırıyı protesto etti. İHA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more