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Son dakika… Halep’te Türk müteahhidin aracına bomba: 3 ölü

Suriye'nin Halep kentinde, biri Türk plakalı araca konularak, diğeri ise bomba yüklü aracın patlatılması ile yapılan saldırılarda Suriyeli 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

14:11 -
Haberler Dünya
Son dakika… Halep’te Türk müteahhidin aracına bomba: 3 ölü

Suriye’nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde dün akşam saatlerinde, ilçede inşaat işi yapmak için gelen Türk müteahhitlere ait olduğu öğrenilen Türk plakalı hafif ticari araca konulan bomba infilak ettirildi. Saldırıda Suriyeli 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde ise Çobanbey Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü kamyonet infilak ettirildi. Güvenlik kameralarına yansıyan patlamada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İki patlamada yaralanan 7 kişi, Azez ve Çobanbey’deki hastanelerde tedaviye alındı. Terör örgütü PKK/PYD’nin yaptığı üzerinde durulan saldırılar ile ilgili olarak bölge polisi çalışma başlattı. (DHA)

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