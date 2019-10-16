Son dakika… Halkbank’a ABD’den şok suçlama!

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların delinmesi soruşturmasında, Halkbank yaptırımları delmekle suçlandı.

Soruşturma kapsamında bankaya, ABD’yi dolandırmak için komplo kurma, Uluslararası bankacılık yasalarını ihlal etmek için komplo kurma, banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma, para aklama ve para aklama için komplo kurma suçlamaları yapıldı.

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NE OLMUŞTU?

Türkiye’de bulunan İran asıllı iş insanı Reza Zarrab, bazı Halkbank yöneticileriyle birlikte ABD’nin İran’a yönelik açıkladığı yaptırımları delmekle suçlanmıştı. Suçlamalar devam ederken Zarrab, ABD’de gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılmak üzere tutuklanmıştı. Duruşmalar sırasında itirafçı olarak suçunu kabul ettiğini belirten Zarrab bir süre daha tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Zarrab’ın ardından dönemin Halkbank çalışanı Hakan Atilla bir iş seyehati amacıyla gittiği ABD’de tutuklanmış ve 32 ay ceza almıştı. Atilla, geçtiğimiz yaz ABD tarafından sınır dışı edildi ve Türkiye’ye dönüş yaptı.