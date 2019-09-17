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Son dakika: Hamaney açık konuştu: Tevbe ederlerse…

İran lideri Ali Hamaney, ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapmayacaklarını söyledi.

Sozcu.com.tr
11:12 -
Haberler Dünya
Son dakika: Hamaney açık konuştu: Tevbe ederlerse…

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, başkent Tahran’da konuşan Hamaney, “Cumhurbaşkanı’ndan Dışişleri Bakanı’na kadar ülkedeki tüm makamlar tek ses olup ABD ile ikili veya çoklu görüşme yapmayacaklarını ilan ettiler” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesindeki muhalefete ve Avrupa ülkelerine “İran’la mücadelede tek yolun maksimum baskı” olduğunu ispat etmeye çalıştığını dile getiren Hamaney, Tahran yönetiminin müzakere masasına oturmasının Washington yönetiminin baskılarına boyun eğmek anlamına geleceğini dolayısıyla müzakere masasına oturmayacaklarını yineledi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre; Hamaney, şunları söyledi:

“Eğer ABD sözünü geri alır, tevbe eder ve ihlal ettiği nükleer anlaşmaya dönerse o takdirde anlaşma masasındaki diğer ülkelerle birlikte görüşmelere katılabilir. Bunun dışında New York’ta veya başka bir yerde İranlı yetkililerle ABD’li yetkililer arasında herhangi bir görüşme yapılmayacaktır.”

ABD Avrupa Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı Donald Trump Haber İran New York son dakika Tahran
Son güncelleme: 11:14 17.09.2019
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