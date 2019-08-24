Haritada skandal hata

Russia Today Sözcüsü, Yeni Zelanda merkezli haber sitesi Newshub’a yaptığı açıklamada, hatayı doğruladı.

Rus sözcü, “Amerikan sabah haberleri ekibimiz, küçük bir coğrafi hatadan mustarip oldu. Tespit edilir edilmez hatayı düzelttik ve ekibimize bir daha böyle bir şey yaşanmaması için yeni bir güney yarım küre haritası verdik” dedi.

15 Ağustos’ta yayınlanan bültende, muhabir Ashlee Banks, ABD’nin Asya’da füzelerini konuşlandırmak için potansiyel üsler bakmasından bahsediyor.

Bu sırada ekrana yansıyan haritada doğru işaretlenen tek yer ise Avustralya oldu.

Öte yandan, 4.7 milyon nüfuslu Yeni Zelanda, haritalarda o kadar çok yok sayılıyor ya da yeri yanlış gösteriliyor ki, Turizm Bakanlığı, bu konuyu hedefleyen reklâm kampanyası bile hazırlamıştı.