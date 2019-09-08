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Son dakika… Herkesi şaşkına çeviren görüntü: Trump’ın kızı çırılçıplak soyunmuş

ABD Başkanı Donald Trump'ın en küçük kız çocuğu Tiffany Trump'ın bir video için soyunduğu ortaya çıktı. ABD Başkanı'nın Marla Maples ile yaptığı ikinci evliliğinden olan kızının bir sanat projesi için annesiyle birlikte soyunduğu görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

Sozcu.com.tr
08:35 -
Haberler Dünya
Son dakika… Herkesi şaşkına çeviren görüntü: Trump’ın kızı çırılçıplak soyunmuş

ABD Başkanı Donald Trump’ın Marla Maples ile yaptığı evlilikten olan 1993 doğumlu kızı Tiffany Trump’ın çıplak görüntüleri ortaya çıktı. 2015 yılında annesiyle birlikte bir sanat projesi için kamera karşısına geçen Trump’ın kamera önünde çıplak olduğu sahneler ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunda sansasyon yarattı.

Los Angeles’ta yaşayan fotoğrafçı Scott Nathan’ın projesi için görüntü veren Trump videoda ünlü sanatçı Miles Davis’in 1957 yılında yaptığı albümü Ascenseur por l’echafaud’tan parçalar eşliğinde görülüyor.

Tiffany makyajsız ve kıyafetsiz poz verdi.

Kadınların makyajsız ve kıyafetsiz olarak görüntü vermesini isteyen Nathan’ın bu projeye Trump’ın başkanlık yarışına adaylığını açıklamasından 2 ay sonra başladığı da belirtildi.

Tiffany üvey annesi Melania ve babası Donald Trump’la birlikte sık sık kameralar karşısına geçiyordu.

Projeye yaklaşık 100 kadın katıldığı açıklanırken, her kadının bu şekilde görüntü verdiği belirtildi. Katılımcılarla daha sonra yapılan röportajlarda yaşadıkları zorluklar ve hislerine de yer verildi.

Son güncelleme: android-time 08:46 08.09.2019
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