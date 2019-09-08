Son dakika… Herkesi şaşkına çeviren görüntü: Trump’ın kızı çırılçıplak soyunmuş

ABD Başkanı Donald Trump’ın Marla Maples ile yaptığı evlilikten olan 1993 doğumlu kızı Tiffany Trump’ın çıplak görüntüleri ortaya çıktı. 2015 yılında annesiyle birlikte bir sanat projesi için kamera karşısına geçen Trump’ın kamera önünde çıplak olduğu sahneler ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunda sansasyon yarattı.

Los Angeles’ta yaşayan fotoğrafçı Scott Nathan’ın projesi için görüntü veren Trump videoda ünlü sanatçı Miles Davis’in 1957 yılında yaptığı albümü Ascenseur por l’echafaud’tan parçalar eşliğinde görülüyor.

Kadınların makyajsız ve kıyafetsiz olarak görüntü vermesini isteyen Nathan’ın bu projeye Trump’ın başkanlık yarışına adaylığını açıklamasından 2 ay sonra başladığı da belirtildi.

Projeye yaklaşık 100 kadın katıldığı açıklanırken, her kadının bu şekilde görüntü verdiği belirtildi. Katılımcılarla daha sonra yapılan röportajlarda yaşadıkları zorluklar ve hislerine de yer verildi.