Hezimet sonrasında ilk mektup

Sancılı bir Brexit (Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması) süreci geçiren İngiltere’de perşembe günü yapılan genel seçimlerde mevcut başbakan Boris Johnson zaferle ayrılırken İşçi Parti tarihinin en büyük hezimetlerinden birini yaşadı.

1935’ten beri sandıktaki en kötü performansını ortaya koyan İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, ülkenin çok okunan gazetelerinden Sunday Mirror’a bir mektup yazarak seçmenden özür diledi. Corbyn, “İşçi Partisi bu seçim felaketinden ders alacak ve partiyi terk eden seçmeni dinleyecek” derken hezimetten dolayı da özür diledi.

Daha önce yaptığı açıklamalarda mağlubiyette parmağı olmadığını söyleyen ve sorumluluk almayan Corbyn, “Yaşamları boyunca çalışan sınıfında olup da bizlere oy veren seçmenimizi geri kazanmak için dersler aldık. Bu parti onları temsil etmek var, onların güvenini geri kazanacağız” dedi.