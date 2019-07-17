Son dakika… Hindistan’dan flaş Türkiye ekonomisi göndermesi

1.3 milyarı aşkın insanın yaşadığı Hindistan’da gündem hükümetin yabancı para tahvillerini satma planı… Başbakan Narendra Modi’nin partisi Bharatiya Janata Partisi’nin kurulmasına ön ayak olan ve partinin çatı kuruluşu olarak konumlanan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), bir açıklama yaparak hükümetin bu planını eleştirdi.

Açıklamayı bizzat RSS’nin ekonomik ayağı olan SJM’nin eş başkanı Ashwani Mahajan yaptı… Hükümetin yabancı para tahvillerini (Eurobond) satarak gelir elde etmesinin milliyetçiliğe karşı olduğunu ve uzun vadede ülke ekonomisine zarar verebileceğini duyuran Mahajan, “Bu durum yabancı ülkelerin ve finans kurumlarının ülke politikasını yönlendirme imkanı sunabilir. Bunun olmasına izin veremeyiz” dedi.

SJM’nin hükümetin bu planına karşı toplum üzerinde etkisi olan ekonomistlerle görüşüleceğini söyleyen Mahajan, “Biz hükümetin bu karardan vazgeçeceğine eminiz. Hükümetlerindeki eksikliği gidermek için uluslararası pazarlardan borç alan ülkelerin yaşadıkları deneyime bakmamız gerek. Bu ülkelerin yaşadıkları pek de iyi değil” ifadesini kullandı. Reuters, Mahajan’ın örnek gösterdiği ülkelerin Arjantin ve Türkiye olduğunu aktardı. RSS tarafından yapılan açıklama ile ilgili Hint hükümeti konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.