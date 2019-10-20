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Son dakika… Hint Başbakan Erdoğan’ın sözleri yüzünden ziyareti iptal etti

Bu ay içerisinde Türkiye'ye gelmesi beklenen Hindistan Başbakanı Narendra Modi hakkında flaş bir gelişme yaşandı... Hint basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması dolayısıyla Modi'nin Türkiye'ye tepki gösterdiğini ve bu sebeple ziyaretini iptal ettiğini yazdı.

Sozcu.com.tr
10:02 -
Haberler Dünya
Son dakika… Hint Başbakan Erdoğan’ın sözleri yüzünden ziyareti iptal etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz ay New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı sırasında yaptığı açıklamalar sonrasında sıcak bir gelişme yaşandı. Hint basını, bu ay içerisinde Türkiye’ye gelmesi ve temaslarda bulunması beklenen Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin bu ziyaretini iptal ettiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BMGK’ta yaptığı konuşmada Keşmir’de yaşananları anlatmıştı. Erdoğan, “Uluslararası toplumun hala yeterince ilgi göstermediği sorunlardan biri de 72 yıldır çözülemeyen Keşmir ihtilafıdır. Güney Asya’nın istikrarı ve refahı, Keşmir meselesinden ayrı düşünülemez. Şu anda BM Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu karara rağmen Keşmir adeta abluka altında ve 8 milyon insan Keşmir’den ne yazık ki dışarıya çıkamıyor. Keşmirlilerin, Pakistanlı ve Hintli komşularıyla birlikte güvenli bir geleceğe bakabilmeleri için buradaki sorunun çatışma değil adalet ve hakkaniyet temelinde diyalogla çözümü şarttır” ifadesini kullanırken Hindistan yönetiminin bu sözlerden rahatsız olduğu öne sürüldü.

“İPTAL SÖZ KONUSU DEĞİL”

Hindistan’ın popüler haber kanallarından News18, Hindistan Başbakanı Modi’nin bu ay gerçekleşecek Ankara ziyaretini iptal ettiğini aktardı. Haberde Hint yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinden rahatsızlık duyulduğu ifade edilirken, Hindistan Başbakanı’nın en son Antalya’da düzenlenen G-20 zirvesinde Türkiye’ye gittiği hatırlatıldı.

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Hint basınına ismini vermeden konuşan bir Hindistan İçişleri Bakanlığı yetkilisi, “Ziyaretin detayları netleşmemişti. Dolayısıyla bir iptal söz konusu değil” dedi.

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Son güncelleme: 10:10 20.10.2019
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