Son dakika… Hırvatistan’da şok: Eski başbakana hapis cezası

Hırvatistan’da yıllardır devam eden yolsuzluk ve rüşvet davasında sıcak bir gelişme yaşandı… Dönemin Başbakanı Ivo Sanader’in rüşvet alarak Macaristan merkezli enerji grubu MOL’u Hırvatistan enerji şirketi INA’da söz sahibi haline getirilmesine dair bir yargı sürecinin işlediği davada bugün karar verildi.

Hırvatistan mahkemesi Zsolt Hernadi’nin Sanader’e rüşvet verdiğine karar verdi. Mahkemede MOL’un INA’nın en büyük hissedarı olmasına rağmen son sözü söylemesine izin verildiği belirtilirken Hernadi’ye 2 yıl Sanader’e ise 6 yıl hapis cezası verildi.

INA’nın yaklaşık yüzde 50’si MOL’a aitken Zagrep yönetimi hisselerin yüzde 45’ine sahip.

Hırvat televizyonu yıllardır devam eden davada sanıkların karara itiraz edebileceklerini duyurdu.

Detaylar geliyor…