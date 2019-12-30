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Son dakika… Hırvatistan’da şok: Eski başbakana hapis cezası

Balkanlar ve Akdeniz'in kesişim noktasında bulunan Avrupa Birliği üyesi Hırvatistan'da yıllardır bitmeyen davada flaş bir gelişme yaşandı. Hırvatistan'ın eski başbakanlarından Ivo Sanader'in yargılandığı davada karar verildi. Ivo Sanader'in rüşvet aldığına kanaat getiren mahkeme Sanader'e 6 yıl hapis cezası verdi.

Sozcu.com.tr
12:40 -
Haberler Dünya
Son dakika… Hırvatistan’da şok: Eski başbakana hapis cezası

Hırvatistan’da yıllardır devam eden yolsuzluk ve rüşvet davasında sıcak bir gelişme yaşandı… Dönemin Başbakanı Ivo Sanader’in rüşvet alarak Macaristan merkezli enerji grubu MOL’u Hırvatistan enerji şirketi INA’da söz sahibi haline getirilmesine dair bir yargı sürecinin işlediği davada bugün karar verildi.

Hırvatistan mahkemesi Zsolt Hernadi’nin Sanader’e rüşvet verdiğine karar verdi. Mahkemede MOL’un INA’nın en büyük hissedarı olmasına rağmen son sözü söylemesine izin verildiği belirtilirken Hernadi’ye 2 yıl Sanader’e ise 6 yıl hapis cezası verildi.

INA’nın yaklaşık yüzde 50’si MOL’a aitken Zagrep yönetimi hisselerin yüzde 45’ine sahip.

Hırvat televizyonu yıllardır devam eden davada sanıkların karara itiraz edebileceklerini duyurdu.

Detaylar geliyor…

Avrupa Avrupa Birliği Hırvatistan mahkeme rüşvet son dakika
Son güncelleme: 12:51 30.12.2019
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