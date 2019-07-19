Son dakika… Hollanda sonunda kabul etti

Hollanda’da yüksek mahkeme, Hollanda’nın 1995 yılında Srebrenitsa Katliamı’ndan sorumlu olduğunu onadı… Bosna’da Müslümanlara yönelik şiddet, Birleşmiş Milletler’de görevli Hollanda askerinin gözetimi altında gerçekleşmiş ve Sırplar 1995 yılında yaklaşık 8 bin insanı öldürmüştü.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü bünyesinde böyle bir karar verilmesi ilk olarak tarihe geçti. Hollanda mahkemesi Hollanda’nın ölümlerin yüzde 10’undan sorumlu tutulması gerektiğini açıklarken, “Askerler bu ölümlerin önüne geçebilirdi” yorumu yapıldı.

Hollanda hükümeti mahkemenin kararını kabul ederek 1995 yılında BM üssünden uzaklaştırılarak Sırplara teslim edilen 350 insanın ölümünden sorumluluğu üstlendi. Hollanda Savunma Bakanlığı, “Hükümet, Yüksek Mahkeme’nin kararını kabul ediyor ve verilen zararı telafi etmek için yapılması gerekenleri yapacağını onaylıyor” açıklamasını yaptı.