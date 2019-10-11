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Son dakika… Hollanda Türkiye’ye yönelik silah ihracatını askıya aldı

Norveç ve Finlandiya'nın ardından bir skandal karar da Hollanda'dan geldi. Hollanda'nın Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldığı açıklandı.

18:58 -
Haberler Dünya
Son dakika… Hollanda Türkiye’ye yönelik silah ihracatını askıya aldı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı sonrası Hollanda’dan da skandal bir karar çıktı. Türkiye’ye operasyon nedeniyle tepki gösteren Hollanda, silah ihracatını askıya aldı.

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YAPTIRIM KARARI ALINMIŞTI

Öte yandan dün Hollanda parlamentosu Türkiye'ye yönelik yaptırım önerisi sunmuştu. Hollanda Radyo ve Televizyon Şirketi, yaptırım önerisinin iktidar koalisyonunun tüm partileri ve muhalif partileri tarafından destek gördüğünü duyurmuştu.

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NORVEÇ VE FİNLANDİYA DA AYNI KARARI ALMIŞTI

Norveç ve Finlandiya da önceki günlerde Türkiye’ye yönelik silah ihracatını askıya aldığını açıklamıştı.

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Son güncelleme: 19:12 11.10.2019
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