Son dakika… Hollanda Türkiye’ye yönelik silah ihracatını askıya aldı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı sonrası Hollanda’dan da skandal bir karar çıktı. Türkiye’ye operasyon nedeniyle tepki gösteren Hollanda, silah ihracatını askıya aldı.
YAPTIRIM KARARI ALINMIŞTI
Öte yandan dün Hollanda parlamentosu Türkiye'ye yönelik yaptırım önerisi sunmuştu. Hollanda Radyo ve Televizyon Şirketi, yaptırım önerisinin iktidar koalisyonunun tüm partileri ve muhalif partileri tarafından destek gördüğünü duyurmuştu.
NORVEÇ VE FİNLANDİYA DA AYNI KARARI ALMIŞTI
Norveç ve Finlandiya da önceki günlerde Türkiye’ye yönelik silah ihracatını askıya aldığını açıklamıştı.